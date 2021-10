Feuerwehreinsatz in Kisdorf : Wohnhaus und Stall auf Bauernhof in Brand geraten

Rund 120 Einsatzkräfte waren bis in die Morgenstunden am Donnerstag mit Lösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt. Das Gebäude wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Kisdorf | Bei einem Brand in einem Wohn- und Stallgebäude in Kisdorf (Kreis Segeberg) ist in der Nacht auf Donnerstag ein hoher Schaden entstanden. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde zunächst ein Dachstuhlbrand im Stall gemeldet, das Feuer habe jedoch auf das gesamte Haus übergegriffen. Die Bewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit, verletzt wurde nieman...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.