Starkregen und Blitzeinschläge : Heftiges Gewitter zieht über Südosten Schleswig-Holsteins

Besonders betroffen sind bislang die Kreise Herzogtum Lauenburg, Stormarn und Ostholstein sowie die Landeshauptstadt Kiel.

Bad Oldesloe | Nach einem heftigen Gewitter am Dienstagnachmittag ist die Feuerwehr im Südosten Schleswig-Holsteins zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Nach Angaben der Regionalleitstelle Süd in Bad Oldesloe gab es in den Kreisen Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Ostholstein rund 130 wetterbedingte Einsätze, unter anderem wegen vollgelaufener Keller. Nach Blitzeins...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.