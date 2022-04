Bauarbeiten für Beltquerung : Fehmarnbelt: Eine eigene Fabrik für die Tunnel-Baustelle

In Rödbyhavn entstehen gerade die Hallen, in der 89 Tunnelelemente für den Fehmarnbelt gefertigt und dann direkt in die Ostsee geschoben werden. In sieben Jahren soll die Querung fertig sein.

Rödbyhavn/Puttgarden | Wer Superlative mag, ist hier richtig: Zwischen Fehmarn und der dänischen Insel Lolland soll bis zum Sommer 2029 der weltweit längste kombinierte Straßen- und Eisenbahntunnel unter Wasser entstehen. Zugleich soll er der längste Absenktunnel der Welt sein. Er wird zusammengesetzt aus 89 jeweils 217 Meter langen und 40 Meter breiten Röhren, die direkt a...

