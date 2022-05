Achtung Abzocke : Neue Betrugsmasche: Anrufe vom „Federal Police Department“ – sofort auflegen

Neben Enkeltrick oder Fake-Anrufe von Microsoft gibt es nun eine neue Betrugsmasche bei der Telefon-Abzocke: Interpol oder Europol rufen plötzlich an. Die Polizei warnt vor solchen Anrufen und rät: sofort auflegen.

Schleswig-Holstein | Sie rufen mal aus München, mal aus Bonn, mal mit einer Handynummer an, aber immer aus Deutschland. Unserer Redaktion sind mehrere Fälle bekannt, indem sich vermeintliche Mitarbeiter von Interpol oder Europol mit dem Angerufenen in Verbindung setzten wollen. Nimmt man den Anruf mit der fremden Nummer entgegen, beginnt in der Regel eine Bandansage au...

