Umfrage des Tages : Hohe Diesel- und Benzinpreise: Fahren Sie bewusst langsamer um Sprit zu sparen?

Wer Sprit sparen will, aber nicht auf das Auto verzichten kann, sollte langsam fahren. Haben Sie Ihr Fahrverhalten angesichts der hohen Preise jetzt angepasst?

Avatar_shz von shz.de

16. März 2022, 07:06 Uhr

Schleswig-Holstein | Nach der russischen Invasion in der Ukraine schnellten die Ölpreise in die Höhe – und damit die Spritkosten an den Tankstellen. Autofahren ist im Moment extrem teuer. Um Benzin beziehungsweise Diesel und damit Geld zu sparen, empfiehlt das Umweltbundesamt: Runter vom Gas! Auch Tempolimits sind wieder im Gespräch.

Auch interessant:

Haben Sie Ihr Fahrverhalten jetzt auch angepasst? Das wollen wir heute in der Umfrage des Tages von Ihnen wissen. Stimmen Sie auch ohne Abo ab.



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.