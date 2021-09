Entgeltlücke bei Pflegeberufen : Fachkräfte-Quote: Pflegeheime in SH verstoßen gegen Gesetze

Schleswig-Holstein liegt bei der Fachkräfte-Quote unter dem Bundesdurchschnitt. Es gibt zu viele Hilfskräfte auf den Stationen.

Schleswig-Holstein | Die Rechtslage ist eindeutig: Mindestens 50 Prozent des Personals in stationären Pflegeeinrichtungen muss aus Fachkräften bestehen. Doch diese Quote wird in Schleswig-Holstein nicht erfüllt, wie eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Pia Zimmerman (Linke) bei der Bundesagentur für Arbeit ergab. Demnach haben in den Pflegeheimen zwischen Flensburg ...

