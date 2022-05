Nach Landtagswahl 2022 in SH : Fridays for Future fordert Klimagerechtigkeit von künftiger Regierung

Zu einer Demonstration von Fridays for Future in Kiel kamen am Freitag rund 250 Menschen. Sie stellten klare Forderungen an die künftige Regierung von SH.

Kiel | Zwei Tage nach Beginn der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und Grünen in Schleswig-Holstein haben Aktivisten in Kiel für mehr Klimaschutz demonstriert. Klimagerechtigkeit gehöre in den Koalitionsvertrag, teilte die Bewegung Fridays for Future (FFF) auf Facebook mit. Rund 250 Menschen bei Demo in Kiel Die neue Landesregierung müsse die zentra...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.