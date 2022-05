Im Video : FDP-Gesundheitsminister Heiner Garg will nach vorne blicken

FDP-Gesundheitsminister Heiner Garg will nach vorne blicken und wartet nun auf die kommenden Sondierungen, die Daniel Günther in der kommenden Woche beginnen wird. Das Land brauche eine stabile Regierung in schwierigen Zeiten.

Schleswig-Holstein | Video: LTW22 Heiner Garg im SHZ Studio...

