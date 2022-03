FAQ: Zukunft nach der Ankunft : Flüchtlinge aus der Ukraine in SH: Alles, was Sie wissen müssen

Von wie vielen Neuankömmlingen wissen die Behörden? Welche ersten Schritte empfehlen sich für die Vertriebenen in Schleswig-Holstein? Wie sieht es mit einem Schulbesuch der Kinder aus? Ein Überblick gibt Orientierung.

Kiel | Wie viele ukrainische Flüchtlinge sind bisher nach Schleswig-Holstein gekommen? Etwa 1350 Personen wurden bislang in den Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes in Neumünster und Bad Segeberg registriert. 900 von ihnen haben dort zunächst ihr Quartier genommen. Alle übrigen dort Registrierten sind bereits in eine private Unterkunft gewechselt, meist b...

