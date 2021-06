Feuer in Bad Segeberg : Rettungswagen brennt und explodiert: 15 Menschen leicht verletzt

Die Wucht der Explosion traf Feuerwehrkameraden und Rettungsdienstmitarbeiter. Der Wagen wurden komplett zerrissen.

Bas Segeberg | Bei einem Feuer mit anschließender Explosion in Bad Segeberg sind am Montag (7. Juni) drei Mitarbeiter des Rettungsdienstes sowie 12 Kameraden der Feuerwehr leicht verletzt worden. Wie die Polizei auf Anfrage von shz.de mitteilte, war ein Rettungswagen offenbar aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Während der Löscharbeiten kam es dann ...

