Explodiertes Haus in Nortorf : Haus-Besitzer muss wegen Fluchtgefahr und Tatverdacht in Untersuchungshaft

Nach dem Fund der Leiche gehen die Ermittler davon aus, dass es sich dabei um die Lebensgefährtin von Jan T. handelt.

Nortorf | Nach dem Fund einer Leiche in der Brandruine des explodierten Reihenendhauses in Nortorf, ist jetzt Haftbefehl gegen den Hausbesitzer erlassen worden. Er kam in die Justizvollzugsanstalt Neumünster. Jan T. (56), von Beruf Hausmeister einer Grundschule, wurde gestern dem Haftrichter am Amtsgericht Rendsburg vorgeführt. Michael Bimler, Sprecher der K...

