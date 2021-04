Kirche trotz Corona : Erste Gemeinden in SH testen Luca-App für Gottesdienste

Die Luca-App Macht Hoffnung: weniger lästiger Papierkram und vielleicht bald wieder Gruppenangebote der Kirchen.

Kiel | Erste Gemeinden in Norddeutschland testen die Luca-App für Gottesdienste. Am Sonntag, 2. Mai, können die Gottesdienstbesucher in Kisdorf (Kreis Segeberg) zum ersten Mal die Luca-App nutzen, um sich zu registrieren, teilte die Nordkirche mit. „Das ist eine echte Erleichterung“, sagte Pastorin Christiane Ellger. „Bisher stapelten sich bei uns Berge von ...

