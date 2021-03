Betrugsverdacht gegen Betreiber : Ermittlungen in Lübecker Corona-Testzentrum: Diverse Beweismittel sichergestellt

Zwei Tage nach der Razzia werden mögliche Beweismitteln untersucht. Die Beschuldigten schweigen.

Lübeck | Bei den Ermittlungen wegen Betrugsverdachts gegen den Betreiber eines Corona-Testzentrums in Lübeck sind diverse Beweismittel sichergestellt worden. Diese sollten jetzt ausgewertet werden, sagte die Lübecker Oberstaatsanwältin Ulla Hingst am Montag. Mehr zum Thema: Corona-Testzentrum in Lübeck wegen Betrugsverdachts durchsucht Die Beschuldigten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.