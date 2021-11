Weihnachtsmärkte und Bahnhöfe : Erhöhte Polizei-Präsenz: Verstärkte Kontrollen der Corona-Regeln in SH

Die Landespolizei wird in den kommenden Tagen und Wochen ihre Präsenz erhöhen. Den Ordnungsbehörden der Kommunen bietet sie Unterstützung an.

Kiel | Die Landespolizei wird gemeinsam mit den Kommunen in den kommenden Tagen und Wochen verstärkt die Einhaltung der geltenden Corona-Bekämpfungsverordnung in Schleswig-Holstein überprüfen. Das kündigte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack am Montag an. Auch interessant: Ärzte im Kreis Rendsburg-Eckernförde schreiben Jens Spahn: „Wir machen nicht meh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.