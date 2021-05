Impf-Frust in Schleswig-Holstein : Erfahrungsberichte: Zwei Redakteure und das lange Warten auf den Impftermin

Alle Bemühungen am Donnerstag einen von 75.000 Impfterminen zu ergattern, scheiterten am Vergabesystem des Landes.

Kiel/Barmstedt | Die shz.de-Redakteure Raissa Waskow und Christian Uthoff haben versucht, am 20. Mai Impftermine in Schleswig-Holstein zu ergattern. Einer von beiden hatte am Ende Erfolg. Bevor es soweit war, haben sie viel erlebt. Raissa Waskow: Da haben auch die beruhigende Lavendel-Duftkerze und die heiße Tasse Tee nicht geholfen. Ich bin genervt. Und obwohl ich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.