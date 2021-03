Equal Pay Day in SH und HH : Frauen verdienen weniger – aber hamburgische Frauen mehr als Männer aus SH

Frauen verdienen im Bundesdurchschnitt 18 Prozent weniger als Männer. In SH sind es 13 Prozent.

Kiel / Hamburg | Heute ist der sogenannte „Equal Pay Day“, also der Tag, an dem genau auf die Verdienstunterschiede zwischen Männern und Frauen geschaut wird. Auch im Norden verdienen Männer mehr als Frauen. Bundesweit liegt die Lücke zwischen den Gehältern bei 18 Prozent. In Schleswig-Holstein sind es allerdings „nur“ 13 Prozent. Während Männer in Schleswig-Holste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.