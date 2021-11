Kleeblatt-Konzept : Entlastung für Kliniken: Bayrische Covid-Patienten sind im UKSH angekommen

Am Sonntagabend trafen je zwei beatmungspflichtige Personen aus Schwaben und Oberbayern an den Standorten in Kiel und Lübeck ein. Weitere sollen folgen.

Schleswig-Holstein | Angesichts der angespannten Lage auf den Intensivstationen hat die Luftwaffe am Sonntag, 28. November, zum zweiten Mal schwerkranke Covid-Patienten aus Bayern in den Norden geflogen. Im Universitätsklinikum (UKSH) Kiel und Lübeck trafen am Abend je zwei beatmungspflichtige Personen aus Schwaben und Oberbayern ein. Auch interessant: Druck auf Ungeim...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.