Nach Übung vor Rügen : Einsatzschiff der Bundespolizei und Zollkreuzer auf dem Weg durch den NOK

Laut Bundespolizei waren beide Schiffe in der vergangenen Woche an einer Übung vor der Ostseeinsel Rügen beteiligt. Sie sind jetzt auf dem Weg in Richtung Brunsbüttel.

Schleswig-Holstein | Am Sonntagmorgen war von der Insel Rügend aus kommend das Einsatzschiff der Bundespolizei „Potsdam“ im Nord-Ostsee-Kanal unterwegs. An Bord befindet sich das Geschütz des Typs „Bofors MK 3“ vom schwedischen Hersteller AB Bofors, das auch auf den schwedischen Korvetten der Visby Klasse genutzt wird. Spaziergänger konnten außerdem den Zollkreuzer „Bo...

