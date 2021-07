Nach Flutkatastrophe : Einsatz in Rheinland-Pfalz – Sabine Sütterlin-Waack dankt SH-Landespolizei

Bislang sei die angebotene Unterstützung noch nicht in größerem Umfang abgerufen worden. Die Innenministerin rechne angesichts der Schäden jedoch damit, dass bald eine Ablösung erforderlich sein werde.

Kiel | Mit einem starken Einsatzzug und einer technischen Einsatzeinheit der Bereitschaftspolizeihundertschaft aus Eutin nehmen am Montag die ersten geschlossenen Einheiten der Landespolizei Schleswig-Holstein ihre Arbeit auf, um den Menschen in den vom Hochwasser besonders betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz zu helfen. Auch interessant: Flutkatastrop...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.