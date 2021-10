Steigende Immobilienpreise : Hamburg, Kiel, Lübeck: So teuer sind Eigentumswohnungen im Norden

Während in Lübeck Käufer einer Wohnung im Vergleich zum Vorjahr weniger Geld ausgeben mussten, sind die Preise in Kiel und Hamburg deutlich gestiegen. Hamburg nähert sich Münchener Verhältnissen an.

Kiel/Hamburg | Die Preise für Eigentumswohnungen haben sich 2020 einer Studie zufolge in Kiel spürbar erhöht. In Schleswig-Holsteins Landeshauptstadt wurden Wohnimmobilien 2020 um gut zehn Prozent teurer, pro Verkauf wurden im Schnitt 210.307 Euro erlöst. In Lübeck sind Wohnimmobilien im vergangenen Jahr dagegen um 1,34 Prozent günstiger geworden, pro Verkauf wurden...

