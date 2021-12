Wetterprognose für SH : Trübe Aussichten zum Wochenende

Wie sieht das Wetter in den kommenden Tagen aus? Am Donnerstag soll es aufklaren, am Wochenende wird es wieder bewölkt, die Temperaturen liegen bei 7 bis maximal 9 Grad.

Hamburg/ Kiel | In den kommenden Tagen bleibt es im Norden zwar mild, aber auch weitestgehend trüb und bewölkt. Am Donnerstag könne es vor allem Richtung Ostseeküste aber noch größere Auflockerungen geben, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Die Temperatur-Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad auf Fehmarn und 10 Grad in Hamburg. Es bleibt trüb...

