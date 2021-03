Weltweite Klimaschutzaktion : Earth Hour 2021: Hier geht in SH am Samstag das Licht aus

Auch 2021 setzen wieder viele Orte mit der Earth Hour ein Zeichen für den Klimaschutz – shz.de zeigt eine Übersicht.

Kiel | Licht aus. Klimaschutz an – am Samstagabend findet die Earth Hour 2021 statt. Einmal im Jahr setzt der World Wide Fund For Nature (WWF) damit im Rahmen der weltweit größten Klima- und Umweltschutzaktion ein Zeichen für einen lebendigen Planeten. Auch in Schleswig-Holstein beteiligen sich neben Privatpersonen und Unternehmen wieder viele Städte und Gem...

