Wahl im Landtag : Dirk Bahrenfuss wird neuer Präsident des Oberlandesgerichts

Der 52-jährige Jurist tritt das Amt zum 1. Januar an. Vorgängerin Uta Fölster geht in den Ruhestand.

Kiel | Dirk Bahrenfuss wird neuer Präsident des Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgerichts (OLG) in Schleswig. Der Landtag wählte den 52 Jahre alten Juristen am Donnerstag auf Vorschlag des Innen- und Rechtsausschusses einstimmig. Der gebürtige Kieler wird das Amt zum 1. Januar 2022 antreten. Er folgt auf Uta Fölster, die zum Jahreswechsel in den Ruhestand ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.