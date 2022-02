Lockerungsschritte bis 20. März : Diese Corona-Regeln werden in Schleswig-Holstein gelockert

Zwischen dem 19. Februar und dem 20. März fallen in Schleswig-Holstein fast alle Corona-Regeln. Die Maskenpflicht an den Schulen soll mit den Osterferien fallen.

Kiel | Die Landesregierung hat am Dienstag, 15. Februar, einen Stufenplan für die Lockerung der Corona-Beschränkungen beschlossen. In mehreren Schritten sollen in Schleswig-Holstein die Corona-Regeln gelockert und wieder zurückgenommen werden. Lesen Sie hier: Rückkehr zur Normalität: Diese Corona-Maßnahmen werden in SH aufgehoben Stufe 1 In einer er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.