Schwierige Aufsicht : „Große Heraus- bis Überforderung“: Schulen verschieben Corona-Selbsttests

Der neue Baustein gegen Infektionen geht in Schleswig-Holstein nur schleppend an den Start.

Kiel | Jana Jeß, Leiterin der Grundschule Obereider in Rendsburg, hat die Absage offiziell gemacht. In einem Brief an die Eltern ihrer 191 Schüler teilt sie mit, dass es zumindest in dieser Woche keine Selbsttests die Kinder geben werde. Und in der nächsten nur vielleicht. „Das Durchführen der Testungen ohne professionelle Unterstützung halten wir für kaum u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.