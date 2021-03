Windpark „Butendiek“ vor Sylt : Klage vom Nabu scheitert vor dem NRW-Oberverwaltungsgericht

Das OVG wies die Klage zurück und ließ keine Revision zu – der Nabu möchte nun vor den EuGH ziehen.

Münster | Im Streit um den Offshore-Windpark „Butendiek“ in der Nordsee vor Sylt musste der Naturschutzbund (Nabu) vor dem Oberverwaltungsgericht in Münster eine Niederlage hinnehmen. Das Gericht wies am Donnerstag eine Klage auf Beseitigung eines Umweltschadens zurück. Weiterlesen: Umweltschäden vor Sylt: Nabu klagt gegen Bundesrepublik Klage abgewiesen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.