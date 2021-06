Flüchtling und schwul? : Die Gruppe QUREMI in Kiel kümmert sich um „queere“ Geflüchtete

QUREMI ist eine Arbeitsgruppe, die für Flüchtlinge gegründet wurde, die unter mehrfacher Belastung leiden – zusätzlich zur Flucht müssen sie sich noch mit der eigenen komplizierten Identitätsfindung auseinandersetzen.

Kiel | Hanna Fuchs ist 29, wohnt in Kiel und gehört zum ehrenamtlichen Unterstützerkreis der Arbeitsgruppe „Queer refugees and migrants“ – kurz QUREMI des HAKI e.V.. Was genau das bedeutet hat shz.de im Interview herausgefunden. Definition „queer“ Was genau machen der HAKI e.V. und die Arbeitsgruppe „Queer refugees and migrants“? HAKI ist der in ...

