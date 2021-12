Woolworth-Klage abgewiesen : Oberlandesgericht Schleswig: 2G-Regel im Einzelhandel ist rechtmäßig

FFP2-Masken und Plexiglasscheiben im Kassenbereich sind für die Richter keine so geeigneten Mittel wie die 2G-Regel. Sie verweisen bei der Beurteilung auf die Virus-Varianten.

Schleswig | Der Ausschluss Ungeimpfter aus Teilen des Einzelhandels in Schleswig-Holstein ist nach Ansicht des Oberlandesgerichts (OLG) voraussichtlich rechtmäßig. Mit unanfechtbarem Beschluss (Az. 3 MR 31/21) lehnte der 3. Senat am Dienstag einen Eilantrag der Woolworth GmbH für ihre Filialen ab, wie eine Gerichtssprecherin am Mittwoch mitteilte. Weiterlesen:...

