Umfrage des Tages zum ÖPNV : Deutliche Mehrheit ist unzufrieden mit der Schülerbeförderung in SH

Ausfälle, Verspätungen, falsche Routen. In Rendsburg-Eckernförde steht die Schülerbeförderung bei vielen Eltern weiter in der Kritik – trotz aller Bemühungen den ÖPNV zu verbessern. Sind Sie zufrieden mit den Schulbussen in Ihrer Region?

Avatar_shz von Dana Ruhnke

07. Februar 2022, 16:41 Uhr

Schleswig-Holstein | Aktuell sieht sich das Unternehmen Autokraft großer Kritik ausgesetzt. Die Beschwerden über den öffentlichen Nahverkehr und insbesondere die Schülerbeförderung im Kreis Rendsburg-Eckernförde reißen nicht.

Zum Thema:

Nachdem sich in der vergangenen Woche ein Gelenkbus in Elsdorf-Westermühlen im Matsch festgefahren hatte, fand sogar ein weiteres Krisentreffen zwischen der Kreisverwaltung und den Verantwortlichen der Autokraft statt.

In unserer Umfrage wollen wir heute deshalb einmal insbesondere die Eltern fragen: Wie zufrieden Sind sie mit der Schülerbeförderung in Ihrer Region? Stimmen Sie gerne auch ohne Abo ab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Zwischenstand am Montag, 7. Februar, um 16.38 Uhr: Bisher haben 219 Personen an unserer Umfrage teilgenommen. Die Mehrheit (69 Prozent) ist der Meinung, dass die Kritik am ÖPNV angebracht ist. 24 Prozent gaben an, nicht klagen zu können. Sieben Prozent waren unentschieden.

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.