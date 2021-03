Wassersport und Naturschutz : „Es ist die große Silhouette“

Nach dem Kitesurfen wirft das Standup-Paddeln einen Konflikt zwischen Naturschutz und Freizeit auf dem Wasser auf

Kiel | „Es ist die große Silhouette“: So bringt Ingo Ludwichowski, Geschäftsführer des Naturschutzbunds (Nabu), sein Problem mit dem bommenden Standup-Paddling (SUP) auf den Punkt. Es sei ähnlich wie beim Kitesurfen, das dem Umwelt-Aktivisten seit Jahren ein Dorn im Auge ist: Individualsportler, die im Stehen in der Natur unterwegs sind, würden von Vögeln „g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.