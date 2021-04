Wetter, Garten, Frühling : Ab Donnerstag setzt in SH der Regen ein – Frost und Sonne adé

Der Wetterbericht sagen viel Regen voraus, aber es wird milder ohne Nachtfrost.

Kiel | Wer in Hamburg und Schleswig-Holstein die Sonne genießen möchte, sollte den heutigen Mittwoch nutzen – denn ab Donnerstag wird es regnerisch. Am Mittwoch bleibt es zunächst trocken und meist sonnig bei Höchsttemperaturen zwischen 13 Grad in Flensburg und 16 Grad in Hamburg, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen mitteilte. ...

