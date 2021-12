Nur 116 Fälle bundesweit : Datenklau an Geldautomaten: Weniger „Skimming“-Fälle in Hamburg und SH

Kriminelle können mit Daten von Bankkunden, die sie an Geldautomaten in Deutschland ausspähen, immer weniger anfangen. Moderne Technik bremst „Skimming“ aus.

Hamburg/Kiel | Der Datenklau an Geldautomaten in Deutschland wird immer mehr zum Auslaufmodell – das zeigt sich auch in Hamburg und Schleswig-Holstein. Im laufenden Jahr gab es bis Ende November keinen einzigen Fall, im Vorjahreszeitraum waren es noch fünf. Auch in Schleswig-Holstein wurden bis heute erst zwei Fälle verzeichnet. Allerdings war es etwas mehr als i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.