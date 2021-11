Die größten Unternehmen in SH : Das UKSH ist der größte Arbeitgeber in Schleswig-Holstein

In der Corona-Pandemie schrumpfte die Beschäftigtenzahl der großen Arbeitgeber in Schleswig-Holstein zwar um 1,8 Prozent, die Umsätze stiegen aber um nahezu 25 Prozent auf 53,7 Milliarden Euro.

Kiel / Flensburg | Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) ist nicht nur in der Corona-Pandemie ein Leuchtturm in Norddeutschland. Mit fast 16.000 Mitarbeitern ist das Klinikum mit den Standorten Kiel und Lübeck auch Schleswig-Holsteins mit weitem Abstand größter Arbeitgeber. Das geht aus der Rangliste der 100 beschäftigungsstärksten Unternehmen in Schleswig-...

