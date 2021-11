Impfung gegen Grippe und Corona : Darum sind Mediziner gegen eine Impfung durch Apotheker

Impfen sein eine rein medizinische Aufgabe, argumentieren die Ärzte. Die Apotheker im Norden wollen unterstützen. Die Fronten scheinen verhärtet.

Kiel | Weltweit wird bereits in Apotheken geimpft, unter anderem in den USA und in Kanada, und auch in zehn von 27 Ländern Europas ist das erlaubt. Hierzulande ist jetzt die Debatte um impfende Apotheker neu entbrannt. Dabei geht es nicht nur um Grippeschutzimpfungen in Apotheken als bundesweite Regelleistung, wie sie in Schleswig-Holstein als Pilotprojekt b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.