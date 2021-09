Landesbauerntag in Rendsburg : Daniel Günther sagt Bauern Hilfe bei Kampf gegen Gänsefraß zu

Der Ministerpräsident versprach den Bauern eine Bestandsreduktion. Dafür sollen Eier entfernt und Gänse geschossen werden.

Rendsburg | Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat Landwirten an der Nordseeküste Hilfe zugesagt, deren Felder von Gänsen kahlgefressen werden. „Wir sind uns einig darin, dass wir eine Bestandsreduktion brauchen“, sagte der CDU-Politiker am Freitag auf dem Landesbauerntag in Rendsburg. Eine wichtige Rolle spiele dabei eine Wegnahme von Eiern....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.