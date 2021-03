Nach Verzögerungen in Berlin : Daniel Günther äußert sich erst Dienstag zu Bund-Länder-Gipfel

Das weitere Vorgehen in der Corona-Krise spaltet Bund und Länder.

Kiel | Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat ein Statement zu den Beratungen von Bund und Ländern zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise am späten Montagabend kurzfristig absagen lassen. Weiterlesen: Livestream am Donnerstag: Daniel Günthers Statement zu den Corona-Beschlüssen für Ostern Am Dienstagvormittag sind in Kiel zun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.