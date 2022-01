Bilanz 2021 : DRF Luftrettung fliegt 2801 Einsätze in Schleswig-Holstein

„Christoph 42“ ist 2021 insgesamt etwas weniger Einsätze geflogen, während der Rettungshubschrauber „Christoph Europa 5“ eine leichte Zunahme an Rettungseinsätzen verzeichnen konnte.

Rendsburg/Niebüll | Die beiden Hubschrauber der DRF Luftrettung in Schleswig-Holstein haben im vergangenen Jahr 2801 Einsätze absolviert, etwas weniger als 2020. Der in Rendsburg stationierte Hubschrauber „Christoph 42“ leistete 2021 insgesamt 1716 Einsätze, davon 1378 in der Notfallrettung und 338 zum Transport kritisch kranker oder verletzter Patienten zwischen Klin...

