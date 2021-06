Nach tödlichen Badeunfällen : DLRG warnt: Welche Risiken das Baden in Seen und Flüssen birgt

Badende sollten sich immer zuerst informieren, wie es mit Bewuchs, Steinen und der Wassertiefe aussieht. Besonders in Flüssen ist Vorsicht geboten – auch für geübte Schwimmer.

Schleswig-Holstein/Hamburg | Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Schleswig-Holstein warnt angesichts mehrerer tödlicher Badeunfälle in den vergangenen Tagen an Flüssen und Seen vor den Risiken beim Schwimmen in solchen Gewässern. Unter anderem der vom Schiffsverkehr verursachte Sog und der Wellenschlag machten das Schwimmen in Flüssen in der Nähe von Schifffahr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.