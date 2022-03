Umfrage des Tages : Corona in SH: Mehrheit macht noch regelmäßig Schnelltests

Hohe Fallzahlen und Inzidenzen: Die sich von Dänemark ausbreitende Omikron-Variante BA.2 ist offenbar deutlich ansteckender als diese bisherige Omikron-Variante.

Avatar_shz von shz.de

04. März 2022, 22:00 Uhr

Flensburg | Die Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein wird durch die neue Omikron-Variante BA.2 wieder angefeuert. Viele Menschen im persönlichen Umfeld stecken sich dieser Tage an. Trotzdem werden die Corona-Maßnahmen gelockert. Denn die Erkrankung verläuft für Geboosterte meist relativ mild.

Nach wie vor gehören Schnelltests zu den wichtigsten Indikatoren für eine Infektion. Doch vertrauen Sie noch darauf? Das wollen wir in unserer heutigen Umfrage von Ihnen wissen. Stimmen Sie ab – auch ohne Abo.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Zwischenstand am 4. März um 22 Uhr: Bisher haben 1076 Menschen an unserer Umfrage teilgenommen. Die deutliche Mehrheit, 63 Prozent, gaben an, noch regelmäßig Corona-Schnelltests zu machen. 31 Prozent sehen darin keinen Sinn mehr. Enthalten haben sich sechs Prozent.





Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.