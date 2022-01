Corona-Müll : Corona-Selbsttests und Masken: Wie entsorge ich sie richtig?

Der Antigen-Selbsttest für Zuhause bringt uns nicht nur ein wenig das Gefühl von Sicherheit, sondern auch einen Haufen Müll. Doch wie wird der eigentlich richtig entsorgt?

Flensburg | Die Omikron-Welle, fehlende PCR-Tests, Testpflicht in Schulen, verpflichtende Selbsttests auf der Arbeit – das Ergebnis: Ein Berg an Müll. Doch wie entsorgt man die Tests für Zuhause eigentlich richtig? Tipp: Küchenrolle mit in den Müllbeutel legen Das Umweltbundesamt empfiehlt Verbrauchern, ihre gebrauchten Tests in einem stabilen und reißfeste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.