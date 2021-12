Umfrage zum Wochenende : Corona und Weihnachten: Schränken Sie zum Fest Ihre Kontakte ein?

Die Corona-Zahlen sind weiter hoch, die ersten Omikron-Fälle auch in SH bestätigt. Hat die aktuelle Lage Auswirkungen auf Ihre Pläne für das Weihnachtsfest?

11. Dezember 2021, 05:30 Uhr

Schleswig-Holstein | Die Omikron-Variante des Coronavirus ist auf dem Vormarsch. Auch in Schleswig-Holstein werden die ersten Fälle bestätigt, zudem gibt es weitere Verdachtsfälle.

Die Corona-Regeln wurden vor Weihnachten vorerst hierzulande dennoch nicht verschärft. Aber viele Menschen sorgen sich – auch angesichts der weiterhin hohen Fallzahlen. Ist überhaupt an ein entspanntes Fest mit der ganzen Familie zu denken? Diese Frage haben wir Menschen in Flensburg bereits in einer Videoumfrage gestellt.

Heute wollen wir nun Ihre Meinung zu dem Thema wissen: Alle unter einem Baum – mit Oma, Opa und dem Rest der Familie? Oder feiern Sie lieber nur im engsten Kreis innerhalb des eigenen Haushalts?

Diese Umfrage ist nicht repräsentativ.