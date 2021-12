Corona in Schleswig-Holstein : Disco und Großveranstaltungen: Das ändert sich ab Dienstag in SH

Für Donnerstag hat die Kieler Landesregierung Details zu Beschränkung für Clubs, Diskotheken und Großveranstaltungen angekündigt.

Kiel | In Schleswig-Holstein, das seit Monaten bundesweit die niedrigsten Infektionszahlen meldet, wird es zu Weihnachten keine weiteren Einschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie geben. „Unser Expertenrat in Schleswig-Holstein sieht uns gut gerüstet“, erklärte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstagabend nach den Bund-Länder-Beratungen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.