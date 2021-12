Immer mehr Corona-Proteste in SH : Verfassungsschutz beobachtet Radikalisierung einzelner Personen

In Schleswig-Holstein hat es dieses Jahr mehr Proteste von Corona-Kritikern gegen als 2020. Die Polizei rechnet nicht mit einer Beruhigung der Lage, Verfassungsschützer beobachten eine Radikalisierung einzelner Personen.

Kiel | Auch in Schleswig-Holstein werden die Gegner von Corona-Maßnahmen immer aktiver. Bislang treten sie aber nicht so aggressiv in Erscheinung wie etwa in Sachsen. Der Kieler Verfassungsschutz beobachtet allerdings eine Radikalisierung einzelner Personen. Bereits mehr Versammlungen von Corona-Kritikern als im Vorjahr Gab es im vergangenen Jahr 133 V...

