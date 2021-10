Maßnahmen gegen Corona-Pandemie : Querdenker stimulieren Reichsbürger in Schleswig-Holstein

Mit der Corona-Pandemie ist die Zahl der Reichsbürger in Schleswig-Holstein gestiegen. Jetzt wächst die Sorge vor einer Radikalisierung aus Frustration über mangelnde Resonanz in der Bevölkerung.

Kiel | In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Reichsbürger während der Pandemie weiter gestiegen. Zum 30. Juni hatte der Verfassungsschutz 386 Anhänger identifiziert. Im vergangenen Jahr waren es Ende Juni noch 370 Personen gewesen. Und 2019, also in der Vor-Corona-Zeit , zählten die Verfassungsschützer 333 Schleswig-Holsteiner zur Reichsbürgerszene. Auch...

