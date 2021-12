Impfkampagne in SH : Corona-Impfung für Kinder: Online-Terminvergabe in SH gestartet

In den Corona-Impfstellen in Schleswig-Holstein werden ab Donnerstag Termine für Kinder ab fünf Jahren angeboten. Die Vergabe hat um 10 Uhr begonnen.

Schleswig-Holstein | Seit 10 Uhr am Donnerstag stehen auf dem Portal www.impfen-sh.de nun auch Corona-Impftermine für Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer zur Verfügung. Die ersten Termine gibt es am 19. Dezember. Kinder können also schon vor Weihnachten ihre erste Impfung bekommen. Weiterlesen: Schleswig-Holstein weitet ...

