Landesparteitag in Neumünster : CDU schickt Daniel Günther mit 91,2 Prozent in die Landtagswahl

Die Union will geschlossen in den Landtagswahlkampf gehen und setzt alles auf ihren Spitzenkandidaten Daniel Günther. Doch auf dem Parteitag in Neumünster gibt es noch ein wichtigeres Thema – und einen Überraschungsgast.

Neumünster | Sie wissen, was sich gehört. Sofort nach Daniel Günthers letztem Satz seiner Rede auf der CDU-Landesdelegiertenkonferenz in Neumünster springen die Parteimitglieder auf und spenden dem Ministerpräsidenten minutenlang stehend Applaus. „Ich bin bereit alles zu geben“, hat der Parteichef gerade gesagt und das Ziel für die Landtagswahl genannt: „Ich will,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.