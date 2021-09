sh:z Leser-Event : Bundestagswahl 2021 live im Verlag erleben

Am Sonntag ist es soweit. Deutschland wählt und die Medien berichten. Wenn Sie wissen wollen, wie an so einem Abend im Verlag gearbeitet wird, dann bewerben Sie sich für unser Leser-Event im sh:z-Medienhaus Flensburg.

Flensburg | Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, wie so ein Wahlabend eigentlich in einer Redaktion abläuft? Haben Sie Lust, am Abend der bevorstehenden Richtungswahl mit anderen Menschen, Lesern dieser Zeitung so wie Sie, über die Ergebnisse ins Gespräch zu kommen und zu diskutieren? Dann laden wir sie herzlich ein, am Wahlabend unser Gast im Medienhaus ...

