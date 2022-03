Energiewende in SH : LNG-Terminal in Brunsbüttel: Bund, Gasunie und RWE unterzeichnen Memorandum

Energiewendestaatssekretär Tobias Goldschmidt begrüßt den Bau und sieht neue Chancen für Schleswig-Holstein.

Kiel/Berlin | Ein Terminal für den LNG-Import nach Deutschland rückt in Brunsbüttel wieder näher. Wie am Sonnabend bekannt wurde, haben die Kreditanstalt für Wiederaufbau KfW im Auftrag der deutschen Bundesregierung, der staatliche niederländische Energiekonzern Gasunie und RWE ein Memorandum of Understanding über Eckpunkte für das geplante Terminal unterzeichnet. ...

