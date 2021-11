Engagement für die Jugend : Bürgerpreise in SH für Projekte von DRK, Kinderschutzbund und DLRG

Der Schleswig-Holsteinische Bürger- und Demokratiepreis wird gemeinsam von den Sparkassen und dem Landtag verliehen.

Kiel | Der Schleswig-Holsteinische Bürger- und Demokratiepreis geht in diesem Jahr an Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), des Kinderschutzbundes und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Der DRK-Kreisverband Kiel wurde bei einer Feierstunde am Donnerstag in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in der Kategorie U27 für das Mentore...

