Interview mit Präsidentin : „Brot für die Welt“-Direktorin Dagmar Pruin: „Alles kann sich zum Besseren ändern“

Die neue Präsidentin des wichtigsten evangelischen Hilfswerk über Hoffnung, Entwicklungshilfe und Impfgerechtigkeit.

Berlin | Seit Anfang des Monats steht sie an der Spitze des wichtigsten evangelischen Hilfswerks: Dagmar Pruin, neue Direktorin von „Brot für die Welt“. Im Gespräch mit Benjamin Lassiwe erklärt die Theologin, was ihr Hoffnung macht. Frau Pruin, Sie sind seit wenigen Wochen neue Präsidentin von „Brot für die Welt“. Was bedeutet Hoffnung für Sie? Ich zitie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.